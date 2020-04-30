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16:01 30.04.2020

Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности – Зеленский

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Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает необходимость разработки продуманного плана выхода из режима карантина.

"Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны думать наперед, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности", - подчеркнул он в четверг на традиционном совещании с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения COVID-19.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже работает над механизмами по ослаблению карантина.

Теги: #коронавирус #зеленский
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