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12:56 30.04.2020

Зеленский поздравил пограничников с праздником: "верю, что вскоре наши границы вновь станут мирными"

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Зеленский поздравил пограничников с праздником: "верю, что вскоре наши границы вновь станут мирными"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником и отметил их важнейшую роль в защите суверенитета и территориальной целостности страны.

"Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника. Защиту суверенитета и территориальной целостности Украины Основной Закон определяет делом всего украинского народа и важнейшей функцией государства, а на передовых ее рубежах во все времена и всегда с честью и достоинством несут службу пограничники. Это очень высокая ответственность, почетная обязанность и огромное доверие народа – защищать государственную границу Отечества", - говорится в поздравлении главы государства военнослужащим, работникам и ветеранам Государственной пограничной службы Украины.

Зеленский подчеркнул, что именно пограничники достойно сдерживают агрессора на востоке Украины, приветливо встречают и провожают гостей Украины на железнодорожных, автомобильных, морских, речных, паромных, воздушных и пешеходных пунктах пропуска через государственную границу, противодействуют уголовным и административным правонарушениям.

"В этот день мы склоняем головы перед памятью погибших воинов, которые ценой собственной жизни обеспечили безопасность границы, делим с их родными горькую боль невосполнимой утраты. Верю, что вскоре наши границы вновь станут мирными", - указал он.

Президент пожелал украинским пограничникам несокрушимого духа в отстаивании территориальной целостности и защите государственных интересов, профессиональных успехов, счастья и благополучия им и их семьям.

Теги: #зеленский #пограничник #поздравления
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