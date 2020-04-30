Кличко: общая задолженность за коммунальные услуги в Киеве достигла около 6 млрд грн

Общая задолженность за коммунальные услуги в Киеве составляет почти 6 млрд грн, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"К сожалению, из-за ограничительных мер люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами. И это повлияло на уровень расчетов за коммунальные услуги. Сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд грн. Это очень большая сумма. Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг. Напомню, что срок действия скидки в 10% теперь продлен до 30 числа каждого месяца", - подчеркнул мэр столицы во время онлайн пресс-конференции в четверг.

Кличко напомнил, что оплатить все коммунальные услуги киевляне могут онлайн через "Центр коммунального сервиса".

"Также создана страница в Facebook, где в личных сообщениях можно связаться со специалистами центра и получить консультацию о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Консультации оказывают и на "горячей линии" "Центра коммунального сервиса». Дополнительно открыли 10 стационарных номеров телефонов - соответственно в каждом районе города", - добавил мэр.