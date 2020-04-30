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10:53 30.04.2020

Лукашенко распорядился построить на территории Беларуси новый нефтепровод

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Лукашенко распорядился построить на территории Беларуси новый нефтепровод

В целях диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах в республике будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода "Гомель-Горки", сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 апреля.

"Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определено ОАО "Гомельтранснефть Дружба", генеральной проектной и генеральной подрядной организацией - производственное объединение "Белоруснефть", - говорится сообщении.

Органам государственного и местного управления поручено оказывать содействие заказчику в строительстве объекта и при необходимости принимать иные меры по реализации распоряжения.

Теги: #нефтепровод #беларусь
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