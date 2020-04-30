Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети – "Энергоатом"

В ночь на четверг, 30 апреля, энергоблок №3 Ровенской АЭС подключили к энергосети после отключения накануне, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"30 апреля 2020 в 00:51 энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети после выяснения и устранения причин срабатывания электрической защиты", - говорится в сообщении пресс-служба НАЭК "Энергоатом"утром в четверг.

За прошедшие сутки, 29 апреля, станциями выработано 196 230 000 кВт-ч электроэнергии.