Правительство Японии может продлить чрезвычайное положение в стране еще на месяц

Японское правительство рассматривает возможность продления общенационального чрезвычайного положения еще на месяц в попытке сдержать распространение COVID-19, сообщает The Mainichi в четверг со ссылкой на правительственные источники.

Один из высокопоставленных чиновников администрации сообщил изданию, что чрезвычайное положение в стране может быть продлено до конца мая или примерно до 6 июня.

По данным собеседников издания, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, прежде чем принять окончательное решение, в пятницу запросит мнения группы экспертов, которые должны оценить уровень распространения нового типа коронавируса в стране.

Первоначально чрезвычайное положение было объявлено в Токио, Осаке и пяти других префектурах 7 апреля на фоне резкого роста числа заражений COVID-19. 16 апреля чрезвычайное положение было распространено на все 47 японских префектур.

В условиях чрезвычайного положения местные власти попросили людей воздержаться от ненужных прогулок, а некоторые предприятия закрыть.

В правительстве считают, что чрезвычайное положение должно оставаться в силе для всей страны, поскольку любая частичная отмена приведет к притоку людей в определенные районы и повысит риск передачи инфекции.

Премьер-министр заявил в четверг, что не будет ждать до последнего момента, чтобы решить, продлевать ли чрезвычайное положение.

"Местные органы власти должны подготовиться, поэтому я приму решение где-то раньше (срок действия чрезвычайного положения истекает 6 мая - ИФ)", - сказал Абэ на заседании бюджетного комитета Палаты советников.

По последним данным, в Японии подтверждено около 14 тыс. 800 случаев заболевания COVID-19. В их числе около 700 человек с круизного лайнера Diamond Princess.