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00:09 30.04.2020

Автоматика выключила энергоблок Ривненской АЭС – Герус

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Автоматика выключила энергоблок Ривненской АЭС – Герус

29 апреля в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен атомный блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт, сообщил глава энергетического комитета парламента Андрей Герус.

"Сегодня в 20.05 после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок - номер 3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт. Общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас", - написал Герус на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Он отметил, что неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций.

Теги: #украина #аэс #отключение
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