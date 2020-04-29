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21:31 29.04.2020

НГЗ заявляет о вынужденной остановке производства из-за проблем с растаможкой бокситов

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НГЗ заявляет о вынужденной остановке производства из-за проблем с растаможкой бокситов

Николаевский глиноземный завод (НГЗ) заявляет о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.

Как сообщается в пресс-релизе компании, направленном агентству "Интерфакс-Укракина" вечером в среду, на предприятии остался критический для возможности дальнейшего осуществления нормальной деятельности  объем боксита, который  обеспечивает 4-дневную работу производства. При трехдневном запасе завод по технологическим нормативам обязан произвести консервацию, поэтому с 30 апреля начнется остановка предприятия.

При этом отмечается, что НГЗ ведет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Ввоз сырья на таможенную территорию Украины для переработки осуществляется без уплаты таможенных платежей согласно Таможенному кодексу Украины (гл.23), так как завод оказывает услуги по переработке и 100% продукции предприятия уходит за пределы страны  в связи с отсутствием в Украине потребителей глинозема.

"Несмотря на это, возглавляемое Александром Щуцким руководство Черноморской таможни, нарушая решения суда, препятствует ввозу импортного бокситового сырья на территорию Украины, что привело к  критическому снижению запасов боксита на заводе и  в итоге может повлечь полное уничтожение отрасли в стране", - констатируется в пресс-релизе.

Также подчеркивается, что так как действия таможенных органов прямо противоречат Таможенному кодексу Украины, руководство НГЗ обратилось  28 апреля с  письмом на имя президента страны Владимира  Зеленского , содержащим  просьбу оказать содействие в  урегулировании сложившейся ситуации в правовом поле, но на настоящий момент ответ получен не был.

Ранее руководитель Черноморской таможни сообщил о нарушениях НГЗ и сокрытии предприятием техпроцесса. В частности, в интервью РБК-Украина он сообщил, что Николаевский окружной административный суд блокирует запрет таможни, и всячески покровительствует НГЗ. При этом уточняется, что со стороны НГЗ, бенефициаром которого остается российский олигарх Олег Дерипаска, происходит нарушение технологического процесса, бесконтрольное перемещение отходов красного шлама на собственные хранилища и поставки во время войны стратегического сырья предприятиям государства-агрессора.

По его словам, на сегодня количество красного шлама на территории Николаевской области огромное и предприятие обязано его утилизировать. В связи с рядом выявленных нарушений, таможня инициирована аудиторскую проверку НГЗ. Также таможня обратилась с соответствующими документами в НАБУ, для проверки фактов, которые позволяли минимизировать платежи в бюджет на протяжении последних десяти лет. Если Николаевский суд продолжит блокировать решения Черноморской таможни, там намерены подавать апелляцию и идти в Одесский суд, резюмировал Щуцкий, отмечается в информации агентства.

Как сообщалось, российский бизнесмен Олег Дерипаска, в отношении которого США ввели санкции, также был включен в украинский санкционный список, одобренный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как сообщалось, в 2017 году в результате сделки, одобренной правительством Украины, контроль над НГЗ приобрела швейцарская компания Glenсore, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на проведение сделок, уточнив, что предоставил право на концентрации, в результате которых группа Glenсore войдет в капитал иностранных компаний "Гордал Холдингс А.В.В." и "Гандела Интернешнл А.В.В." (обе – Аруба), являющихся участниками ООО "Компания "Алюминий Украины" и "Гуардон Украина" (оба - Киев), которые непосредственно владеют 13,96% и 86,04% долями в НГЗ соответственно.

В октябре 2016 года Украина ввела санкции против ОК "РусАл" и связанной с ней компании Judson Trading Limited (Кипр). Среди запретительных мер блокирования активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций в Украине, предотвращение выведения капитала из страны, остановка выполнения экономических и финобязательств. В их числе также - запрет на госзакупку ряда товаров и услуг, полный или частичный запрет на осуществление сделок с ценными бумагами с лицами, подпавшими под санкции, и запрет НБУ на осуществление ряда платежей.

ОК "РусАл" создана в 2007 году при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

"РусАлу" в Украине принадлежит около 29% в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), 68,01% акций которого возвращены в госсобственность. "РусАл" оспаривает возврат акций в госсобственность в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров.

Также сообщалось, что Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО "НГЗ", свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц.

Согласно госреестру, О.Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО "Компания "Алюминий Украины" и ООО "Гуардон Украина".

Теги: #нгз #украина #производство
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