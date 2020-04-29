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19:57 29.04.2020

Минрегион пояснил термин "общественное место" в части соблюдения масочного режима

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Минрегион пояснил термин "общественное место" в части соблюдения масочного режима

Министерство развития громад и территорий Украины разъяснило термин "общественное место" в части соблюдения масочного режима.

Карантинные мероприятия в части запрета нахождения в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно, установлены постановлением Кабмина от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Как отмечает Минрегион, на законодательном уровне определения термина "общественное место" имеется лишь в законе Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

Так, согласно абзацу 2 статьи 1 указанного закона, общественное место - это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

При этом в понимании Кодекса Украины об административных правонарушениях и закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" к общественным местам относятся следующие объекты:

лифты и таксофоны;

помещения и территории учреждений здравоохранения;

помещения и территории учебных заведений;

детские площадки;

помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

подъезды жилых домов;

подземные переходы;

транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров;

помещения и заведения ресторанного хозяйства;

помещения объектов культурного назначения;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств.

помещения предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

помещения гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

помещения общежитий;

аэропорты и вокзалы.

В то же время, согласно статье 30 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" органам местного самоуправления на территориях, где установлен карантин, в частности, предоставляется право устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мероприятий.

Министерство развития громад и территорий напоминает, что статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение правил карантина людей, а именно за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" , другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями.

Теги: #маски #карантин #пояснения
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