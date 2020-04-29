Нацгвардия два дня будет обеспечивать соблюдение карантина в Каховке Херсонской области, где произошла вспышка коронавируса

Военнослужащие Национальной гвардии Украины два дня будут обеспечивать соблюдения карантинных мероприятий в г.Каховка Херсонской области, где во вторник коронавирус был подтвержден у 22 человек, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Еще вчера в городе Каховка было выявлено 22 человека, заболевших COVID-19, это - работники местного предприятия. Поэтому, отныне решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, город закрыты на карантин. В связи с этим, 29 и 30 апреля, нацгвардейцы воинской части 3056, совместно с работниками полиции будут обеспечивать общественный порядок на улицах Каховки", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, в Нацгвардии просят отнестись к ограничительным мерам с пониманием и не нарушать установленный режим.

"В городе Каховка сейчас достаточно сложная ситуация с больными. Поэтому, чтобы исключить распространение инфекции, местным жителям нужно не выходить без особых потребностей и средств защиты на улице. Эти два дня мы будем патрулировать вместе с полицией в Каховке, а в Херсоне наши подразделения также нести службу в усиленном режим", - отметил заместитель командира части подполковник Евгений Чекалдин,

Как сообщалось, с 29 апреля Каховка (Херсонская обл) закрывается на карантин в связи со вспышкой эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

В полиции добавили, что начиная с 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая Каховка закрывается на въезд-выезд. В частности, въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в Каховку и автотранспорт специальных рейсов, обеспечивающий перевозку сотрудников объектов критической инфраструктуры.

В городе установят карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") и по ул. Мелитопольская, 1а, а также ограничат движение и перекроют дороги бетонными блоками.