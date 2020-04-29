События

17:45 29.04.2020

Нацгвардия два дня будет обеспечивать соблюдение карантина в Каховке Херсонской области, где произошла вспышка коронавируса

2 мин читать
Нацгвардия два дня будет обеспечивать соблюдение карантина в Каховке Херсонской области, где произошла вспышка коронавируса

Военнослужащие Национальной гвардии Украины два дня будут обеспечивать соблюдения карантинных мероприятий в г.Каховка Херсонской области, где во вторник коронавирус был подтвержден у 22 человек, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Еще вчера в городе Каховка было выявлено 22 человека, заболевших COVID-19, это - работники местного предприятия. Поэтому, отныне решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, город закрыты на карантин. В связи с этим, 29 и 30 апреля, нацгвардейцы воинской части 3056, совместно с работниками полиции будут обеспечивать общественный порядок на улицах Каховки", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, в Нацгвардии просят отнестись к ограничительным мерам с пониманием и не нарушать установленный режим.

"В городе Каховка сейчас достаточно сложная ситуация с больными. Поэтому, чтобы исключить распространение инфекции, местным жителям нужно не выходить без особых потребностей и средств защиты на улице. Эти два дня мы будем патрулировать вместе с полицией в Каховке, а в Херсоне наши подразделения также нести службу в усиленном режим", - отметил заместитель командира части подполковник Евгений Чекалдин,

Как сообщалось, с 29 апреля Каховка (Херсонская обл) закрывается на карантин в связи со вспышкой эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

В полиции добавили, что начиная с 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая Каховка закрывается на въезд-выезд. В частности, въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в Каховку и автотранспорт специальных рейсов, обеспечивающий перевозку сотрудников объектов критической инфраструктуры.

В городе установят карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") и по ул. Мелитопольская, 1а, а также ограничат движение и перекроют дороги бетонными блоками.

Теги: #коронавирус #нацгвардия #каховка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:05 29.04.2020
В Канаде число заболевших коронавирусом превысило 50 тыс., более 2,8 тыс. человек скончались

В Канаде число заболевших коронавирусом превысило 50 тыс., более 2,8 тыс. человек скончались

17:58 29.04.2020
США накажут виновных в случае смерти от COVID-19 незаконно задержанных за рубежом американцев - Помпео

США накажут виновных в случае смерти от COVID-19 незаконно задержанных за рубежом американцев - Помпео

17:48 29.04.2020
США призывают партнеров добиваться от Китая правды о коронавирусе - Помпео

США призывают партнеров добиваться от Китая правды о коронавирусе - Помпео

17:36 29.04.2020
ЕС выделяет странам Западных Балкан более 3,3 млрд евро на восстановление экономики

ЕС выделяет странам Западных Балкан более 3,3 млрд евро на восстановление экономики

17:02 29.04.2020
Gilead сообщила об эффективности краткосрочного приема препарата от коронавируса

Gilead сообщила об эффективности краткосрочного приема препарата от коронавируса

17:01 29.04.2020
Около 1,6 млрд человек в мире лишатся средств к существованию из-за продления изоляции - МОТ

Около 1,6 млрд человек в мире лишатся средств к существованию из-за продления изоляции - МОТ

14:48 29.04.2020
Кабмин выделил из Фонда борьбы с коронавирусом 1,6 млрд грн на выплату помощи на детей для ФЛП - нардеп

Кабмин выделил из Фонда борьбы с коронавирусом 1,6 млрд грн на выплату помощи на детей для ФЛП - нардеп

14:37 29.04.2020
Швейцарский бизнес отмечает важность фискальной ответственности, поддержки от МВФ и продолжения реформ для привлечения инвестиций в Украину

Швейцарский бизнес отмечает важность фискальной ответственности, поддержки от МВФ и продолжения реформ для привлечения инвестиций в Украину

13:52 29.04.2020
В Испании выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

В Испании выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

13:19 29.04.2020
Зеленский призвал Минздрав не уменьшать количество тестирований на коронавирус на майские праздники

Зеленский призвал Минздрав не уменьшать количество тестирований на коронавирус на майские праздники

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Житомирской области СБУ разоблачила бывшего депутата на хищении государственных недр на 204 млн грн

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный получил боевую травму – штаб ООС

В связи с инцидентом с участием патрульных и журналиста в Мариинском парке назначено служебное расследование – глава Нацполиции

Двое украинцев найдены мертвыми на Бали – МИД

Кабмин после 11 мая будет использоват инструмент адаптивного регионального карантина - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

В Житомирской области СБУ разоблачила бывшего депутата на хищении государственных недр на 204 млн грн

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный получил боевую травму – штаб ООС

В харьковском метро планируют запустить "поезда-трубы" - вице-мэр

Таран осмотрел условия лечения и состояние развития материальной базы Винницкого военного госпиталя

В связи с инцидентом с участием патрульных и журналиста в Мариинском парке назначено служебное расследование – глава Нацполиции

КС по делу о неприкосновенности депутатов перешел к закрытой части пленарного заседания

Двое украинцев найдены мертвыми на Бали – МИД

СБУ раскрыла масштабные незаконные вырубки лесов в Закарпатской области, ущерб составил 14 млн грн

Защита Левина отказалась от апелляции по аресту, Киевский апелляционный суд закрыл дело - пресс-служба суда

Кабмин после 11 мая будет использоват инструмент адаптивного регионального карантина - премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА