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13:51 29.04.2020

Кабмин после 11 мая будет использоват инструмент адаптивного регионального карантина - премьер

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Кабмин после 11 мая будет использоват инструмент адаптивного регионального карантина - премьер

Кабинет министров после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая некоторые карантинные условия. Это уже прописано и просчитано", - сказал Шмыгаль в ходе правительственного заседания в среду.

"Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество заболевших не будет увеличиваться", - подчеркнул он.

По словам премьера, члены Совета по экономическому развитию согласились с тем, что следует запускать адаптивный карантин.

"Это значит, что в случае обострения инфекции в остальных регионах, мы будем усиливать карантин именно там, а не по всей Украине. Но это следующие наши шаги после 11 мая", - указал глава правительства.

Теги: #шмыгаль #карантин #кабмин
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