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13:19 29.04.2020

Зеленский призвал Минздрав не уменьшать количество тестирований на коронавирус на майские праздники

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Зеленский призвал Минздрав не уменьшать количество тестирований на коронавирус на майские праздники

Президент Украины Владимир Зеленский накануне майских праздников призвал Министерство здравоохранения не уменьшать количество тестирований в выходные и праздничные дни.

"В выходные и праздники количество тестов должно быть такое же, как и в будни, чтобы на следующий день после праздников мы не "теряли" новых больных, а позднее не получали вспышки. Своевременное выявление инфекции – это и помощь самому пациенту, и предотвращение распространения болезни. В этом году праздники действительно требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей. Но это делается только для того, чтобы мы все могли радоваться праздникам в последующие годы", - подчеркнул Зеленский на ежедневном селекторном совещании по борьбе с коронавирусом, сообщает в среду пресс-служба главы государства.

На совещании было отмечено, что в Украине количество заболевших за сутки до сих пор превышает количество тех, кто выздоровел, а потому продолжается рост количества больных COVID-19. За прошедшие сутки было зафиксировано 456 новых случаев, 111 человек – выздоровели.

У всех 11 умерших за последние сутки были серьезные сопутствующие заболевания, в частности, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими. Это осложнило течение COVID-19 и привело к смерти, пояснил на совещании министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что в среднем течение болезни в Украине с момента обнаружения до негативного ПЦР-теста, то есть выздоровления, продолжается 18-21 день.

Среди лидеров по заболеваемости COVID-19 остаются Черновицкая, Тернопольская области и город Киев.

Теги: #тестирование #зеленский #минздрав #коронавирус
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