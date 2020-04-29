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10:26 29.04.2020

Кабмин инициирует амнистию 3009 заключенныхв связи с пандемией

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Кабмин инициирует амнистию 3009 заключенныхв связи с пандемией

Кабинет министров Украины предлагает осуществить амнистию в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19.

Соответствующий законопроект №3397 "Об амнистии осужденных" обнародован на сайте парламента.

В сопроводительных документах к законопроекту проведение амнистии обосновывается необходимостью уменьшить количество лиц в учреждениях исполнения наказаний, чтобы не допустить возникновения и распространения острой респираторной болезни Covid-19.

Проект закона предусматривает объявление амнистии для наиболее незащищенной и уязвимой социально категории осужденных. В частности, согласно законопроекту, под амнистию попадают несовершеннолетние и женщины, а также мужчины, имеющие детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов, лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп, больные туберкулезом, онкологическими заболеваниями.

Законопроект предлагает амнистировать лиц, достигших пенсионного возраста, участников боевых действий, защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в случае принятия законопроекта предварительно подлежат освобождению 3009 человек.

Согласно ст.7 закона "О применении амнистии в Украине" Рада может принимать законы об амнистии не чаще одного раза в течение календарного года. Последний раз такой закон был принят в декабре 2016 года.

По состоянию на 1 апреля 2020 года в учреждениях исполнения наказаний отбывали наказание 32 тысячи 942 человека.

Теги: #коронавирус #заключенные #амнистия #кабмин
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