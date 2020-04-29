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02:34 29.04.2020

На 9 мая более 78 тыс. малообеспеченных киевлян получат одноразовую материальную помощь

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На 9 мая более 78 тыс. малообеспеченных киевлян получат одноразовую материальную помощь

Более 78 тыс.киевлян из малозащищенной категории получат материальную помощь по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Единовременную адресную социальную материальную помощь получат 78 663 человека. Среди них - узники концлагерей, участники АТО и Революции Достоинства, а также члены их семей. Мы понимаем, что в условиях карантина у многих людей тяжелое материальное положение, а эти выплаты могут хоть немного помочь. Они начнутся уже в начатую мая", - сказано в сообщении.

В частности, согласно распоряжению КГГА, материальную помощь в размере 800 грн выплатят лицам, имеющим особые заслуги перед отечеством, участникам народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины с 11 июля 1941г. до 19 сентября 1941г., лицам с инвалидностью вследствие войны I группы и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанных лицами с инвалидностью, ветеранам подпольно-партизанского движения, праведникам Бабьего Яра.

Материальную помощь в размере 700 грн выплатят лицам с инвалидностью вследствие войны II группы и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанных лицами с инвалидностью.

Материальную помощь в размере 600 грн выплатят лицам с инвалидностью вследствие войны III группы и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанных лицами с инвалидностью;

родителям, матерям погибших в мирное время солдат срочной службы;

киевлянам - членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в революции Достоинства, а также членам семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за участие в Революции Достоинства, киевлянам - членам семей лиц, погибших или умерших, и членам семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, и киевлянам - членам семей погибших (умерших) бойцов-добровольцев, участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины, киевлянам - членам семей лиц и членам семей, которые добровольно обеспечивали проведение антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении проведения антитеррористической операции, киевлянам, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили тяжелые телесные повреждения, но такие повреждения не повлекли инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013г. до 30 апреля 2014г.

Материальную помощь в размере 500 грн получат киевляне, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили телесные повреждения средней тяжести, но такие повреждения не повлекли инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013г. до 30 апреля 2014г.

Материальную помощь в размере 450 грн получат участники боевых действий и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, киевляне, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, и киевляне - бойцы-добровольцы, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины, киевляне, включенные в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили легкие телесные повреждения, но такие повреждения не повлекли инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013г. до 30 апреля 2014г.

Материальную помощь в размере 400 грн получат вдовы героев Советского Союза, участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны; лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных ими других государств; детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которых в связи с патриотической деятельностью их родителей были подвергнуты репрессиям, физическим расправам, гонениям, члены семей погибших и жены (мужья) умерших инвалидов Второй мировой войны, жены (мужья) умерших участников войны и боевых действий, партизаны и подпольщики, жертвы нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз.

В пресс-службе ведомства отметили, что единовременную адресную социальную материальную помощь выплатят на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, который является участником проекта «Муниципальная карта «Карточка киевлянина». Также льготники, которые получают выплаты через «Укрпочту», смогут получить помощь в отделениях учреждениях или выплаты доставят вместе с пенсией.

"Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего. Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере", - добавили в КГГА.

 

Теги: #материальная_помощь #9мая #украина
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