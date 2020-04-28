Воздушные силы Украины продолжают поставлять из Китая медицинские средства для государства и европейских стран

Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают совершать гуманитарные авиарейсы из Китая, которыми поставляют медицинские средства для Украины и европейских стран.

"Самолеты Воздушных Сил уже осуществили два рейса из Китая в Украину и три рейса из КНР в Румынии. Каждый борт перевез около 30 тонн специального медицинского груза", - цитирует пресс-служба слова начальника авиации Воздушных сил ВС Украины Сергея Голубцова.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины в Фейсбуке, гуманитарные рейсы совершают военные транспортники Ил-76МД Воздушных сил совместно с гражданскими самолетами авиалиний «Антонова».

Отмечается, что рейсы осуществляют рейсы осуществляются в рамках воздушного моста между Украиной и Китаем, настроенного с целью максимально оперативного поставки необходимых медицинских средств для выявления и противодействия распространению Covid-19.

"В ближайшее время украинские военные летчики могут быть привлечены к воздушной доставке медсредств в страны Балтии и стран Ближнего Востока", - сказано в сообщении.