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21:11 28.04.2020

Чартерные рейсы для выезда украинцев на работу за границу пока не стимулируются – представитель Кабмина в Раде

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Чартерные рейсы для выезда украинцев на работу за границу пока не стимулируются – представитель Кабмина в Раде

Кабинет министров Украины изучает поступающие предложения о привлечении украинцев на работу за границей, но относится к реализации этого с осторожностью, отмечает представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«Согласно Конституции передвижение и пересечение границы для украинцев запретить прямо невозможно, но в правительстве сейчас очень осторожно относятся к таким предложениям других стран, в первую очередь с точки зрения безопасности и здоровья наших граждан», - сказал Мокан во вторник вечером в эфире телеканала «Украина 24», отвечая на вопрос о том, будет ли Украина разрешать своим гражданам выезд за границу с предоставлением чартерных рейсов.

По его словам, около 8 тысяч украинцев находятся за границей в настоящий момент и хотят вернуться на родину, на что тратятся средства и организовываются спецрейсы, поэтому Украина не может «стимулировать массовый выезд украинцев за границу, даже если это касается стран, которые подали запросы».

Вместе с тем, как подчеркнул представитель правительства в Раде, Кабмин анализирует поступающие предложения.

Он подчеркнул, что Кабмин будет принимать решения «в индивидуальном порядке».

«Пока что на данном этапе чартерные рейсы не стимулируются», - подытожил Мокан.

Он напомнил, что предложения работы для украинцев поступали, в частности, от Финляндии, также Польша нуждается в рабочей силе из Украины.

Мокан отметил, что около 2,5 млн украинцев вернулись на родину в связи пандемией коронавируса, правительство разрабатывает механизм их трудоустройства.

Теги: #заробитчане #перспективы
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