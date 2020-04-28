События

19:18 28.04.2020

Экс-депутат Катеринчук претендует на должность главы Госналоговой – декларация

1 мин читать
Экс-депутат Катеринчук претендует на должность главы Госналоговой – декларация

Лидер Европейской партии Украины, экс-депутат Николай Катеринчук претендует па должность главы Государственной налоговой службы, свидетельствует поданная им налоговая декларация.

Согласно декларациям на сайте НАПК, на эту должность также претендуют экс-глава департамента ГФС Василий Поезд, глава Совета при Министерстве финансов Дмитрий Алексеенко, а также Герман Андес, Елизавета Рошуорова и Дмитрий Иванов.

Как сообщалось, 27 апреля Кабинет министров уволил главу Госналоговой Сергея Верланова.

Правительство назначит нового главу Госналоговой по упрощенной процедуре, а после окончания карантина проведет конкурсный отбор.

Теги: #налоговая #глава #кандидатура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:05 27.04.2020
Глава Минфина Марченко видит основания для расследования действий экс-глав таможни и налоговой

Глава Минфина Марченко видит основания для расследования действий экс-глав таможни и налоговой

14:43 26.04.2020
Кабмин разрешил назначение главы и замглавы Госналоговой на контрактной основе

Кабмин разрешил назначение главы и замглавы Госналоговой на контрактной основе

07:44 26.04.2020
Трамп рассматривает возможность смены министра здравоохранения

Трамп рассматривает возможность смены министра здравоохранения

21:13 24.04.2020
Глава Минфина Украины заявил о рестарте налоговой и таможни и потере доверия к уволенным руководителям

Глава Минфина Украины заявил о рестарте налоговой и таможни и потере доверия к уволенным руководителям

02:14 23.04.2020
Глава ВОЗ о Covid-19: "Этот вирус с нами надолго"

Глава ВОЗ о Covid-19: "Этот вирус с нами надолго"

17:10 22.04.2020
Уманский в качестве советника главы Офиса президента будет разбираться со схемами на таможне и в налоговой – Ермак

Уманский в качестве советника главы Офиса президента будет разбираться со схемами на таможне и в налоговой – Ермак

00:48 08.04.2020
Новым пресс-секретарем Трампа станет сотрудница его предвыборной кампании Кейли Макинани

Новым пресс-секретарем Трампа станет сотрудница его предвыборной кампании Кейли Макинани

23:41 06.04.2020
Глава Минэкоэнерго может быть назначен к концу текущей недели, рассчитывает Герус

Глава Минэкоэнерго может быть назначен к концу текущей недели, рассчитывает Герус

23:21 16.03.2020
Шмыгаль предлагает назначить Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Шмыгаль предлагает назначить Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства

08:46 12.03.2020
И.о. главы Госэкоинспекции Фирсову неизвестные ночью сожгли автомобиль

И.о. главы Госэкоинспекции Фирсову неизвестные ночью сожгли автомобиль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый этап ослабления карантина мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения случаев COVID-19 - Кличко

Ослабление ограничений по посещению школ и детсадов, детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха - уже следующий этап, сообщил мэр Киева

План 1-го этапа ослабления карантина в Киеве: работа небольших непродовольственных магазинов, салонов красоты, открытие парков группам не более 2 человек - Кличко

Кличко: Количество киевлян, у которых за сутки подтвердили коронавирус, выросло на 78 человек

В Украине за минувшие сутки 401 новый случай Covid-19, 19 ранее заболевших умерли, 128 выздоровели

ПОСЛЕДНЕЕ

Удерживаемые в РФ и Крыму крымские татары не были обеспечены средствами защиты после объявления карантина – омбудсмен

Собрание МТСБУ перенесло вопросы избрания президиума и коордсовета на следующее заседание 28 мая

Полиция проверила ресторан Тищенко, в "Слуге народа" заявили, что покрывать коллегу не будут

СБУ пресекла попытку нелегального вывоза из Украины защитных масок

В начале мая в Украине ожидается пик заболеваемости Covid-19, после которого возможно ослабление карантинных мер - Шмыгаль

В Харькове 9 медиков военного госпиталя оспаривают результаты тестирования на COVID-19

Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полудня,

Украинский стартап-помощник для людей с психологическими проблемами получил $ 5тыс. на COVID Challenge Hackathon

Тестирование на COVID-19 в Украине проводят 46 лабораторий - ЦОЗ

В ходе допроса Вятрович не сообщил о финансовой стороне организации форума Голодомора, в частности, фуршета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА