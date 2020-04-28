События

15:56 28.04.2020

Нардеп Тищенко утверждает, что в столичном ресторане "Велюр" соблюдают карантин, но там проходят "личные встречи"

1 мин читать
Нардеп Тищенко утверждает, что в столичном ресторане "Велюр" соблюдают карантин, но там проходят "личные встречи"

Народный депутат, замглавы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко утверждает, что в ресторане "Велюр" в Киеве соблюдают карантин, однако иногда там проходят "личные встречи".

"Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи... Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий", - написал Тищенко во вторник на своей странице в Facebook.

По его словам, в "Велюре" он встречается со своими помощниками.

"С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... Преобразования Киева", - рассказал Тищенко.

Работу журналистов проекта "Бигус.Инфо", которые обнародовали в понедельник видео, свидетельствующее о том, что в ресторан "Велюр" во время карантина приходят посетители, Тищенко назвал "информационным заказом".

Согласно обнародованному видео, ресторан посещают, в том числе, народные депутаты, представитель Офиса президента.

"Велюр" входит в сеть ресторанов "Наша карта", которую связывают с Тищенко.

Теги: #коронавирус #тищенко #ресторан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:38 28.04.2020
Командование медсил ВСУ: вспышки COVID-19 среди военных медиков на Харьковщине нет

Командование медсил ВСУ: вспышки COVID-19 среди военных медиков на Харьковщине нет

16:19 28.04.2020
В Совете Европы советуют четко ограничивать во времени использование приложений для отслеживания заболевших коронавирусом

В Совете Европы советуют четко ограничивать во времени использование приложений для отслеживания заболевших коронавирусом

15:46 28.04.2020
Расходы на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,093 млрд грн

Расходы на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,093 млрд грн

15:25 28.04.2020
Ряд стран начал снимать ограничения на фоне замедления прироста заболевших и умерших с Covid-19

Ряд стран начал снимать ограничения на фоне замедления прироста заболевших и умерших с Covid-19

13:46 28.04.2020
Доставкой средств и оборудования для борьбы с COVID-19 теперь будет заниматься Минздрав – Зеленский

Доставкой средств и оборудования для борьбы с COVID-19 теперь будет заниматься Минздрав – Зеленский

13:39 28.04.2020
В Чехии зарегистрировали самый низкий прирост зараженных за полтора месяца

В Чехии зарегистрировали самый низкий прирост зараженных за полтора месяца

13:13 28.04.2020
В Бельгии видят позитивную тенденцию в статистике по COVID-19

В Бельгии видят позитивную тенденцию в статистике по COVID-19

13:12 28.04.2020
Кабмин сформировал рабгруппу для анализа реагирования системы здравоохранения на вспышку COVID-19

Кабмин сформировал рабгруппу для анализа реагирования системы здравоохранения на вспышку COVID-19

13:08 28.04.2020
Число умерших с Covid-19 в Беларуси за сутки выросло до 79 человек, заболевших - до 12 208

Число умерших с Covid-19 в Беларуси за сутки выросло до 79 человек, заболевших - до 12 208

13:03 28.04.2020
Программа медгарантий гарантирует пациентам, в частности с тяжелым течением COVID-19, бесплатное питание в больницах

Программа медгарантий гарантирует пациентам, в частности с тяжелым течением COVID-19, бесплатное питание в больницах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый этап ослабления карантина мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения случаев COVID-19 - Кличко

Ослабление ограничений по посещению школ и детсадов, детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха - уже следующий этап, сообщил мэр Киева

План 1-го этапа ослабления карантина в Киеве: работа небольших непродовольственных магазинов, салонов красоты, открытие парков группам не более 2 человек - Кличко

Кличко: Количество киевлян, у которых за сутки подтвердили коронавирус, выросло на 78 человек

В Украине за минувшие сутки 401 новый случай Covid-19, 19 ранее заболевших умерли, 128 выздоровели

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп на сайте Кабмина создал петицию, требующую открыть метро в Киеве

В Чернобыльской зоне локализованы все очаги лесных пожаров

Телеканал ATR может прекратить вещание еще до годовщины депортации крымских татар из-за отсутствия финансирования

Филиалы ОГХК заявляют об отсутствии оперативного руководства компанией, просят власти страны нормализовать ситуацию для выполнения контрактов

В ближайшие дни должна быть создана группа при Офисе президента с родными пленных на Донбассе и должна заработать комиссия по поиску пропавших без вести - Денисова

Вятрович дал показания ГБР и надеется, что его не вызовут на допрос повторно

В Киевской и Ривненской областях прошли обыски на объектах нелегального производства спиртовой продукции по делу о финансировании "Л/ДНР"

Кратковременные дожди на значительной территории Украины завершат апрель

В мире работают над 120 проектами по разработке вакцины от COVID-19 - лондонский университет

Наибольший прирост случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксирован в Киеве и Черновицкой области, в четырех областях новые случаи не зафиксированы - ЦОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА