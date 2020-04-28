Нардеп Тищенко утверждает, что в столичном ресторане "Велюр" соблюдают карантин, но там проходят "личные встречи"

Народный депутат, замглавы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко утверждает, что в ресторане "Велюр" в Киеве соблюдают карантин, однако иногда там проходят "личные встречи".

"Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи... Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий", - написал Тищенко во вторник на своей странице в Facebook.

По его словам, в "Велюре" он встречается со своими помощниками.

"С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... Преобразования Киева", - рассказал Тищенко.

Работу журналистов проекта "Бигус.Инфо", которые обнародовали в понедельник видео, свидетельствующее о том, что в ресторан "Велюр" во время карантина приходят посетители, Тищенко назвал "информационным заказом".

Согласно обнародованному видео, ресторан посещают, в том числе, народные депутаты, представитель Офиса президента.

"Велюр" входит в сеть ресторанов "Наша карта", которую связывают с Тищенко.