Олимпийские игры будут отменены в 2021г, если пандемия не закончится

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори заявил, что состязания и в следующем году придется отменить, если пандемия коронавируса будет по-прежнему представлять угрозу.

В ходе интервью японскому изданию "Никкан спорт" он категорически отверг возможность переноса еще на год, на 2022 год, Олимпийских игр в случае, если ситуация с коронавирусом не изменится. "В этом случае они будут отменены", - добавил Ёсиро Мори.

Он напомнил, что в предыдущие годы Олимпийские игры отменяли только из-за войн. В этом контексте он указал, что сейчас ведется борьба с "невидимым врагом".

Глава оргкомитета отметил, что если распространение коронавируса удастся взять под контроль, "то мы спокойно проведем Олимпийские игры следующим летом".

Токийские Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, однако они были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

В Японии по состоянию на вечер минувшего понедельника насчитывалось 14,1 тыс. случаев заражения коронавирусом при 385 случаях летального исхода.