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08:43 28.04.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 211 тыс. человек, инфицировано более 3 млн

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Число жертв коронавируса в мире превысило 211 тыс. человек, инфицировано более 3 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по Киеву вторника достигло 211 тыс. 159 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 617, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на утро вторника насчитывалось 3 млн 041 тыс. 517 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 69 тыс. 878 случаев заражения.

Полностью излечились 894 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 988 тыс. 451 (56 тыс. 245 скончавшихся), Испании - 229 тыс. 422 (23 тыс. 521), Италии - 199 тыс. 414 (26 тыс. 977), Франции - 165 тыс. 964 (23 тыс. 293), Германии - 158 тыс. 758 (6 тыс. 126), Великобритании - 158 тыс. 348 (21 тыс. 092), Турции - 112 тыс. 261 (2 тыс. 900).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на утро понедельника выявлено 87 тыс. 147 больных и 794 случаев летального исхода, выздоровели 7 тыс. 364 человека. По общему числу инфицированных Россия занимает девятое место в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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