Работу продовольственных рынков будет ежедневно контролировать Госслужба по безопасности пищевых продуктов – Ляшко

Работу продовольственных рынков после их открытия будет ежедневно контролировать Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Будет обеспечено ежедневное инспектирование представителями Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и ежедневная выдача разрешения на открытие или запрет на открытие рынка", - сказал он в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Ляшко сообщил, что "если рынок нарушит нормы, то в следующий раз он сможет открыться не ранее, чем через семь дней после того, как устранит нарушения".

"Будет контроль со стороны государства без привлечения органов местного самоуправления", - подчеркнул он.

Ляшко напомнил, что ранее постановлением главного санитарного врача было разрешено возобновить работу рынков, однако позже это разрешение было отменено.

"Мы учли все вопросы, сейчас мы открываем рынки совсем с другими подходами. Если раньше мы прописали нормы, и сказали, что органы местной власти должны сами обеспечивать их выполнение, то органы местного самоуправления восприняли это как призыв и пооткрывали все рынки, в том числе и те, которые действовали с нарушением противоэпидемических норм", - сказал он.