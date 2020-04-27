Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, 4 раза нарушили режим прекращения огня с начала понедельника, в результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщает штаб ООС на своей странице в Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям неподалеку н.п.Марьинка.

Также трижды боевики открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", обстреляв позиции украинских военнослужащих у н.п.Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-го калибра. Вблизи н.п. Крымское враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а защитников н.п.Южное - обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

"Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - добавили в ООС.

Отмечается, что из имеющихся огневых средств украинские защитники предоставили решительный ответ боевикам. На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.