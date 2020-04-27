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09:49 27.04.2020

Коронавируса в Ухане больше нет, объявили в КНР

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По данным Госкомитета здравоохранения КНР, по состоянию на утро понедельника в китайской провинции Хубэй и ее административном центре городе Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции, не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19 и случаев летального исхода.

В минувшее воскресенье из больниц Хубэя и Уханя были выписаны последние 12 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом, в понедельник не выявлено ни одного человека, с подозрением на наличие инфекции.

С декабря прошлого года в Хубэе жертвами коронавируса стали в общей сложности 4 тыс. 512 человек (в Ухане - 3 тыс. 869), число инфицированных составило 68 тыс. 128 человек (в Хуане - 50 333).

Эпицентром распространения по миру коронавируса стал китайский город Ухань. Впервые коронавирус COVID-19 был выявлен на рынке в Ухане. В США заявили, что американская разведка выясняет, не имеет ли "уханьский" вирус лабораторное происхождение. При этом американские СМИ сообщали, что в Вашингтоне склоняются к версии, согласно которой коронавирус COVID-19 случайно попал за пределы лаборатории в Уханьском институте вирусологии.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. При этом Трамп неоднократно говорил о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе, который распространился по всему миру из Уханя.

Теги: #коронавирус #китай
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