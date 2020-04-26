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11:53 26.04.2020

Лидерами по заболеваемости Covid-19 среди медиков стали Черновицкая, Тернопольская и Ровенская области

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Лидерами по заболеваемости Covid-19 среди медиков стали Черновицкая, Тернопольская и Ровенская области

Черновицкая, Тернопольская и Ровенская области стали лидерами по заболеваемости коронавирусной болезнью Covid-19 среди медиков, всего сначала эпидемии в Украине этим заболеванием заболели 1 тыс 676 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Черновицкая область - это первая область, куда заболевание первым пришло массово. Массовая регистрация коронавирусной болезни Covid-19 началась именно в Черновицкой области. Именно поэтому здесь больше всего болеют медработников", - сказал Степанов на брфиинге в воскресенье он.

Он отметил, что Черновицкая область до сих пор является лидером по количеству всех заболевших Covid-19.

Степанов также сообщил, что в целом в течение прошедших суток в Украине было проведено 5 тыс 596 ПЦР-тестирований на Covid-19.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро 26 апреля в Украине зарегистрировано 8 тыс 617 случаев заболевания Covid-19, из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 840, а скончавшихся – 209.

Теги: #коронавирус #степанов #ровенская_область #тернопольская_область #черновицкая_область
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