Массовое ИФА-тестирование на коронавирус будет возможно только после 100%-й уверенности в его достоверности

Проведение массового ИФА-тестирования на коронавирус будет возможно только после 100%-й уверенности в достоверности такого исследования, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"ИФА-тесты определяют антитела к возбудителю инфекции, встречался ли человек с этой инфекцией, переболел ли он. Массовое ИФА-тестирование, в том числе, тестами украинского производства будет возможно только после 100%-й уверенности, что они достоверные", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Степанов уточнил, что ИФА-тесты позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию. В то же время, проведение ПЦР-теста показывает, болен ли он COVID-19.

Степанов напомнил, что перед тем, как закупать ПЦР- тесты украинского производства Минздрав убедился в их достоверности.

"Были проведены все экспертизы, они не отличаются по точности результата от лучших тест-систем, которые существуют в мире, от немецких, корейских, китайских тест-систем. Поэтому мы и начали так массово использовать ПЦР-тесты именно украинского производства", - сказал он.

Как сообщалось, ранее Степанов сообщил, что украинский производитель компания «Укргентех» начала поставки ПЦР-систем отечественного производства. Уже поставлена первая партия на 200 тыс. тестов.