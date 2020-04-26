Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины в Житомирской области

Спасатели продолжают тушить лесные пожары в Житомирской области, где по состоянию на 07.00 26 апреля продолжается тление отдельных очагов травяного настила, пеньков и древесины, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"Пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. По состоянию на 7:00 26 апреля ГСЧС оказывает помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах", - сказано в сообщении.

К тушению привлечены 638 человек и 91 единица техники, из них от ДСНС 73 человека личного состава и 18 единиц техники.

Также отмечается, 23 апреля в ГСЧС поступила инфомрация о возгорании сухой травы и лесного массива вблизи с. Замысловичи Олевского.

"23 апреля вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Пояскивського лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива (огнем пройдено около 200 га). По состоянию на 7 ч. 26 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины", - сказан о в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечены 126 человек и 22 единицы техники, из них от ГСЧС 36 человек личного состава и 9 единиц техники