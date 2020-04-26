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00:16 26.04.2020

22 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Мариуполе

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22 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Мариуполе

В Мариуполе по состоянию на вечер субботы подтвердились 22 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщила пресс-служба мариупольского городского совета.

"Сегодня в Мариуполе подтвердили 22 новых случаев заболевания COVID-19. Все пациенты под контролем. 20 новых случаев выявлено из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая получили, протестировав больных пневмонией", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Мариуполе с начала карантина зафиксировано 37 случаев заболевания коронавируса, 6 пациентов уже выздоровели, другие проходят лечение.

Теги: #коронавирус #мариуполь #украина
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