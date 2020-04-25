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21:08 25.04.2020

Еще у 54 человек подтвердился коронавирус в Днепропетровской области

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В Днепропетровской области лабораторно подтвердился коронавирус еще у 54 жителей, сообщил глава областной государственной администрации Александр Бондаренко.

"На Днепропетровщине - 54 новых случая коронавируса. COVID-19 лабораторно подтвердили в 45 жителей Днепровского района, 6 жителей Кривого Рога, по 1 - Павлограда, Терновки и Петропавловского района", - цитирует пресс-служба обладминистрации слова Бондаренко.

В частности, сейчас на Днепропетровщине - 294 подтвержденных случаях коронавируса. 11 жителей области выздоровели, 1 человек умер.

Теги: #коронавирус #украина #днепропетровская_область
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