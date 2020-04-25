За минувшие сутки в Украине провели рекордные 5825 исследований на коронавирус методом ПЦР

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки в Украине провели 5825 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

"Обращаю внимание, что за минувшие сутки осуществлено 5825 исследований методом ПЦР. Это – новый рекорд. Из них больных пневмонией 967 лиц. Всего проведено 7850 тестов от больных пневмонией после изменения алгоритма тестирования", - сказал он на онлайн брифинге в субботу.

Он также отметил, что за минувшие сутки заболели 478 человек, из них 42 ребенка и 116 медработников. Госпитализированы 138 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев.

"При этом очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш рекорд", - сказал министр.