События

05:58 25.04.2020

СевГОК в I кв.  сократил выпуск окатышей на четверть

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Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-марте текущего года сократил производство товарных окатышей, по оперативным данным, на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,735 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, за три первых месяца года выпуск концентрата возрос на 5,8% - до 3,170 млн тонн.

В марте СевГОК произвел 649 тыс. тонн окатышей, 1,074 млн тонн концентрата.

Как сообщалось, СевГОК в 2019 году сократил производство товарных окатышей, по оперативным данным, на 7,2% по сравнению с предыдущим годом - до 7,840 млн тонн, выпуск концентрата возрос на 14,9% - до 12,245 млн тонн.

СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

Теги: #севгок #украина
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