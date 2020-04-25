Арахамия: ни одна страна не может диктовать Украине, кого назначать на те или иные должности

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что ни одна страна в мире не может диктовать Украине, кого назначать на те или иные должности, и устраивать из-за этого дипломатические скандалы.

"Когда любая другая страна, большая, маленькая, будет нам говорить, что они будут отзывать посла или оказывать дипломатическое давление из-за назначения любого человека, гражданина Украины в правительство, то мы это не будем допускать. Я считаю, что это политически вообще невозможно. Мы суверенная страна и нужно уважать суверенитет других стран", - сказал он во время общения с журналистом программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

Арахамия сказал, что ему сложно представить, если сейчас любой политик из Украины поедет, например, в Грузию, получит там гражданство, его там будут назначать на какую-то должность, а Украина будет отзывать посла или устраивать дипломатический скандал.

Говоря о том, что его слова могут оценить как некорректные, Арахамия сказал: "Смотрите, есть дипломаты, а есть политики. Я, как политик, я не дипломат, искренне считаю и заявляю, что никто не может оказывать какое-либо давление в отношении нашего суверенитета и назначений, которые мы делаем как страна. И нет ни одной страны, будь-то США, Китай, Индия, Россия и т.д., которая будет нам диктовать, кого назначать, а кого не назначать".