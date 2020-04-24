События

23:56 24.04.2020

Facebook позволит пользователям общаться в видеоконференциях

1 мин читать
Facebook позволит пользователям общаться в видеоконференциях

Компания Facebook представила новый продукт Messenger Rooms, предназначенный для групповых видеозвонков, сообщает Facebook.

Rooms позволят устраивать видеозвонки с участием до 50 человек без ограничений по времени.

Создать видеоконференцию можно с помощью аккаунта в Messenger или Facebook. Войти в видеоконференцию может тот, у кого есть приглашение. Входить в конференцию и выходить из нее можно в любое время, пока она идет.

Организатор видеозвонка сможет ограничивать доступ к нему или удалять из него других пользователей.

Телеканалу BBC в Facebook сообщили, что из-за коронавируса представили Messenger Rooms раньше, чем планировалось.

Сама компания не сообщила, когда именно функция Messenger Rooms появится у всех пользователей, но BBC отмечает, что на это может потребоваться несколько недель.

Facebook отметила рост спроса на видеозвонки в принадлежащих ей приложениях WhatsApp и Messenger. Так, каждый день в видеозвонках участвуют более 700 млн пользователей этих мессенджеров, во многих странах число видеозвонков выросло за последнее время вдвое.

СМИ сравнивают новый продукт Facebook с видеосервисом Zoom, который обрел значительную популярность в то время, когда многие вынуждены самоизолироваться. В апреле число активных пользователей Zoom, предназначенного для групповых видеоконференций, в сутки достигло 300 млн.

 

Теги: #фейсбук #видеоконференции #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:34 24.04.2020
Экспорт средств защиты от коронавируса запретили или ограничили 80 стран мира, что препятствует борьбе с инфекцией – ВТО

Экспорт средств защиты от коронавируса запретили или ограничили 80 стран мира, что препятствует борьбе с инфекцией – ВТО

03:19 24.04.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн

07:20 23.04.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 183 тыс. человек, инфицировано более 2,62 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 183 тыс. человек, инфицировано более 2,62 млн

02:14 23.04.2020
Глава ВОЗ о Covid-19: "Этот вирус с нами надолго"

Глава ВОЗ о Covid-19: "Этот вирус с нами надолго"

06:04 22.04.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 177 тыс. человек, инфицировано более 2,56 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 177 тыс. человек, инфицировано более 2,56 млн

23:33 21.04.2020
В мире выздоровело уже более 670 тыс. человек после заражения коронавирусом

В мире выздоровело уже более 670 тыс. человек после заражения коронавирусом

06:31 21.04.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 170 тыс. человек, инфицировано более 2,47 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 170 тыс. человек, инфицировано более 2,47 млн - университет Хопкинса

23:24 20.04.2020
Основная борьба против коронавируса еще впереди, полагает гендиректор ВОЗ

Основная борьба против коронавируса еще впереди, полагает гендиректор ВОЗ

08:47 19.04.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 160 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 160 тыс. человек

08:34 18.04.2020
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн 240 тыс., число жертв - более 154 тыс. человек – эксперты

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн 240 тыс., число жертв - более 154 тыс. человек – эксперты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство отменит все ограничения, когда в Украине будут наблюдаться только единичные привозные случаи инфицирования коронавирусом - Шмыгаль

На третьем этапе выхода из карантина планируется открытие детских и спортплощадок, частично метро, местные перевозки, ТРЦ и базы отдыха - Шмыгаль

Когда процент выявленных случаев Covid-19 в Украине начнет уменьшаться, планируется открыть спортзалы, гостиницы и возобновить учебу в старших классах - Шмыгаль

На первом этапе выхода из карантина планируется открытие парков и зон отдыха, разрешение непродовольственной торговли, работы нотариусов - Шмыгаль

Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений

ПОСЛЕДНЕЕ

Арахамия: ни одна страна не может диктовать Украине, кого назначать на те или иные должности

Правительство Бельгии озвучило план выхода из режима изоляции

Мэр одного из райцентров Черкасской области подозревается в препятствовании в работе депутатов горсовета и подделке решений сессии - прокуратура

Арахамия считает, что кандидатуру Саакашвили можно выносить на голосование в Раде при уверенности в ее поддержке

В Днепропетровской области диагностировано 17 новых случаев инфицирования коронавирусом CОVID-19 – глава ОГА

Тимошенко: когда кандидатуру Саакашвили внесут в Раду, мы с ним сядем и обсудим все наши действия

Пелоси призывает не допустить переноса ноябрьских президентских выборов

Кипр продлил запрет на коммерческие рейсы до 17 мая

Кабмин уволил замминистра энергетики Масличенко

Общественный транспорт, учреждения образования и культуры откроют, когда случаев инфицирования Covid-19 будет менее 5 на область за день - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА