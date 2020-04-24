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13:42 24.04.2020

Министры стран "нормандской четверки" 30 апреля обсудят проблему Донбасса

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Министры стран "нормандской четверки" 30 апреля обсудят проблему Донбасса

Главы МИД стран "нормандского формата" 30 апреля планируют обсудить минские договоренности по урегулированию на Донбассе, информации о новом возможном саммите лидеров "четверки" пока нет, заявила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

"О новом саммите в "нормандском формате" я, к сожалению, ничего здесь не могу сказать, даты встреч на неделю мы всегда объявляем в пятницу. Министры иностранных дел Германии, Франции, Украины и России находятся по этому вопросу в контакте и планируют на следующей неделе обсудить реализацию минских договоренностей", - сказала Деммер в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По ее словам, правительство Германии вместе с французскими партнерами "постоянно работает" над реализацией решений парижского саммита "четверки", в первую очередь сохранения перемирия и создания новых зон отвода сил и вооружения.

В свою очередь представитель МИД Германии Кристофер Бургер сообщил, что министр Хайко Маас хотел бы посредством предстоящей видеоконференции "придать импульс" процессу урегулирования.

Теги: #нормандский_формат #ордло
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