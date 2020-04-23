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20:58 23.04.2020

СБУ подозревает в госизмене собственника одного из крупнейших украинских провайдеров

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СБУ подозревает в госизмене собственника одного из крупнейших украинских провайдеров

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров Департамента по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта и Офиса Генерального прокурора, сообщили о подозрении в государственной измене двум гражданам Украины - владельцу и юристу одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров.

Как отмечается в сообщении на сайте Офиса генпрокурора, по данным следствия владелец компании, по предварительному сговору с юристом и при пособничестве гражданина России, действуя в интересах Федеральной службы безопасности России, подсоединили телекоммуникационные сети провайдера к системе, осуществляющей мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей на территории оккупированного Крыма.

"Размещение указанного оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий и сохранения на нем информации позволяет России, отдельным подразделениям ФСБ РФ и их представителям получить доступ к содержанию общения абонентов, находящихся на временно оккупированной территории Крыма и в Севастополе, к сведениям об их местонахождении и объеме полученных услуг. Данная информация используется спецслужбами для выявления и преследования лиц, которые не согласны с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других государственных органов на территории Украины", - отмечается в сообщении.

Также они предоставили доступ к сети аппаратно-программного комплекса "Ревизор", который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контенту и сайтам в сети интернет, перечень которых определен "Роскомнадзором", в том числе к официальным государственным информационным ресурсам Украины

Также, по мнению Офиса генпрокурора, указанные действия способствовали блокированию на территории полуострова Крым возможности получения гражданами Украины объективной информации о ситуации в Украине и сведений, которые необходимы для защиты их прав и свобод в условиях оккупации.

Сейчас решается вопрос о применении мер обеспечения уголовного производства в отношении указанных подозреваемых.

Теги: #провайдер #измена #сбу
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