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20:17 23.04.2020

Духовное управление мусульман Украины изменило порядок проведения традиционных мероприятий Рамадана из-за пандемии коронавируса

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Духовное управление мусульман Украины изменило порядок проведения традиционных мероприятий Рамадана из-за пандемии коронавируса

24 апреля мусульмане всего мира отмечают первый день главного месяца года – Рамадана, в течение которого постятся весь световой день, однако в этом году Рамадан совпал с глобальной пандемией коронавируса, что повлияло на порядок проведения традиционных мероприятий, сообщает Духовное управление мусульман Украины.

"Например, привычные коллективные молитвы, которые ранее ежегодно проходили в мечетях, теперь будут проводиться дома с участием членов семьи… В этом году в связи со сложной ситуацией Духовное управление мусульман Украины увеличило количество онлайн-проектов по случаю месяца Рамадана, чтобы даже в условиях карантина украинские мусульмане сохраняли чувство единства и могли удовлетворять свои духовные потребности", - сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Украины.

Также Духовное управление мусульман Украины организовало систему раздачи продуктовых наборов для проведения мусульманами ифтаров дома.

"Пандемия не помешает празднованию Рамадана украинскими мусульманами, просто изменится формат. Мы учитываем карантинные мероприятия и будем проводить ифтары в камерных домашних условиях. Это послужит укреплению внутрисемейных отношений", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Духовного управления мусульман Украины Юрченко Екатерина.

Теги: #коронавирус #рамадан #меры
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