Ермак призвал глав ОГА и мэров контролировать соблюдение карантина, поскольку пик заболеваемости еще не пройден

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал руководителей облгосадминистраций и мэров городов контролировать соблюдение карантина, поскольку, по имеющимся оценкам, Украина еще не прошла пик заболеваемости COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в четверг Ермак по поручению президента Владимира Зеленского провел селекторное совещание с мэрами и главами ОГА.

Они обсудили ситуацию с распространением эпидемии COVID-19 в регионах после Пасхальных праздников, обеспечение больниц медицинскими приборами и препаратами, а также сотрудничество местных властей для эффективного прохождения карантина и периода эпидемии.

"И вы, как местные власти, и мы ответственны за жизнь и здоровье наших граждан. Сейчас крайне необходимо сохранение карантинных мероприятий. Как только появится первая возможность ослабить эти меры, открыть рынки или транспорт, дать возможность бизнесам работать – мы обязательно сразу это сделаем. Состояние людей и экономики сегодня – ключевой вопрос и для президента, и для Кабинета министров. Однако мы еще даже не прошли пик заболевания и не хотим повторить худшие сценарии других стран", - отметил Ермак.

Кроме того, участники совещания обсудили необходимость разъяснения украинцам, что на майские праздники следует избегать скоплений людей.

Ермак также подчеркнул важность слаженного сотрудничества и коммуникаций местной, областной и центральной власти для решения всех насущных проблем.

"Жизнь и здоровье наших людей должны стоять над любыми политическими вопросами. Все политические вопросы – второго плана, по сравнению с сохранением нации", - указал руководитель ОП.