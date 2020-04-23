Блогер Шарий снят с розыска по решению суда – Нацполиия

Блогер Анатолий Шарий снят с розыска на основании решения суда, сообщили в Национальной полиции Украины.

«Решение о снятии с розыска Анатолия Шария принял суд. Постановление Соломенского райсуда Киева о прекращении розыска Анатолия Шария поступило в Соломенское управление полиции», - рассказали агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Нацполиции.

В Нацполиции подчеркнули, что на основании этого судебного решения сотрудники полиции прекратили розыск Шария, информация о разыскиваемом была снята с сайта МВД.

Шарий был объявлен в розыск в феврале 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса).