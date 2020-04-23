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09:23 23.04.2020

У подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко и ее родственников с утра проходят обыски - адвокат

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У подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко и ее родственников с утра проходят обыски - адвокат

Обыски проходят с утра в четверг у детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, а также у ее близких, сообщил адвокат Тарас Безпалый.

"Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких", - написал Безпалый на своей странице в Facebook в четверг утром, уточнив, что они начались в 6:20 утра.

При этом, отвечая на вопросы и предложения о помощи в комментариях, он отметил, что "пока все (проходит – ИФ) адекватно" и сообщил, что основанием для обысков стало постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева в рамках уголовного производства по убийству Шеремета.

"Дело стерильное от доказательств, ищут хоть что-то", - прокомментировал Безпалый.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

24 декабря Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения Кузьменко в виде содержания под стражей. 3 февраля Печерский райсуд Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения Кузьменко на ночной домашний арест, чтобы она смогла продолжать свою врачебную практику.

Теги: #шеремет #кузьменко #дело #обыски
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