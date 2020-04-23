В Черновицкой области задержали торговца оружием из зоны ООС

Правоохранители задержали жителя Черновицкой области, который занимался нелегальной торговлей оружием и боеприпасами, вывезенными из зоны операции Объединенных сил на Донбассе, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Правоохранители задержали гражданина при попытке сбыта противопехотной мины, шести гранат, тротила, корнеплодов кумулятивных зарядов, фугасных снарядов, противопехотных зарядов, комплектующих к пулемету Калашникова и более 1000 патронов к нему. Кроме того, во время обыска было изъято вещество, похожее на каннабис", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина наладил канал поставки оружия и боеприпасов из зоны ООС, которые он хранил в доме своего знакомого. Клиентов для реализации подыскивал в криминальных кругах.

Правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Решается вопрос о сообщении о подозрении.