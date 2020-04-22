Помпео призывает Китай обеспечить безопасность всех своих лабораторий, хранящих вирусы

Китаю следует убедиться, что во всех его лабораториях, в которых хранятся вирусы, соблюдаются все меры безопасности, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"Речь идет не только об Уханском институте вирусологии. Он, к слову, по-прежнему работает. В Китае есть множество других подобных лабораторий", - сказал он на брифинге в госдепе.

По словам Помпео, нужно убедиться, что "там соблюдаются все меры предосторожности, чтобы свести к нулю риск попадания вирусов за пределы лабораторий".

Глава госдепа подчеркнул, что этим вопросом должны заниматься как власти КНР, так и в ВОЗ.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне склоняются к версии, согласно которой коронавирус COVID-19 случайно попал за пределы лаборатории в Ухане.