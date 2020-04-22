НАБУ и САП завершили расследование дела в отношении депутата Дубневича за расхищение средств "Укрзализныци"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила досудебное расследование в отношении народного депутата Украины Ярослава Дубневича, подозреваемого в расхищении более 93 млн грн средств ПАО "Укрзализныця".

"Прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в завладении более 93 млн гривен средств "Укрзализныци", то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - говорится в сообщении САП на странице в Фейсбук в среду, не упоминая при этом имени и фамилии нардепа.

По информации прокуратуры, следствие установило, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления.

В прокуратуре подчеркивают, что, несмотря на то, что ОАО "Днепропетровский стрелочный завод" является единственным производителем стрелочной продукции на территории Украины, победителями торгов стали две компании-посредницы, бенефициарным владельцем одной из которых оказался народный депутат.

"Следствием установило, что депутат лично лоббировал выделение денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров именно в этих предприятий. В результате реализации такой преступной схемы, согласно результатам экспертиз, предприятие в течение 2015 - 2017 гг переплатило за поставки товаров более 93 млн грн", - говорится в сообщении САП.

В прокуратуре напоминают, что в январе – феврале 2019 года в рамках расследования этого дела было сообщено о подозрении 8 лицам.

В октябре 2019г Верховная Рада поддержала представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Дубневича. 31 октября 2019г народному депутату сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

"21 апреля 2020 нардепу, другим 8 подозреваемым по делу и их защитникам открыты материалы дела… После ознакомления всех фигурантов с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу",- отмечается в сообщении САП.

Как сообщалось, 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Ярослава Дубневича.

Национальное антикоррупционное бюро Украины собрало достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Так, следствие собрало достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что, будучи народным депутатом VIII созыва и находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии "Укрзализныци", его потребностей при проведении госзакупок, "а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления".