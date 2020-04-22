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10:17 22.04.2020

У хоккеиста из команды Лукашенко диагностировали COVID-19

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У хоккеиста из команды Лукашенко диагностировали COVID-19

Известный белорусский хоккеист, экс-игрок минского "Динамо" и сборной страны Дмитрий Мелешко, который также выступает за команду президента республики Александра Лукашенко, болен коронавирусом.

Последний любительский матч, в котором принимали участие Мелешко и президент Беларуси, состоялся 11 апреля.

"Была игра, больше никаких контактов (с президентом - ИФ) у нас не было. В субботу я играл. Я не знаю, когда заболел", - приводит слова Мелешко радио "Свобода".

Информацию о инфицировании хоккеиста COVID-19 подтвердила его жена Надежда в инстаграме. "Да, у моего мужа коронавирус... Сейчас он находится в больнице", - написала она.

"Пару дней назад была невысокая температура, потом вроде стало легче, радовались, думали вернется домой. На следующий день вечером поднялась температура до 37,8 и пропало обоняние. Пропажа обоняния - первый симптом коронавируса", - рассказала она.

Жена Мелешко и его дети также сдали анализы на коронавирус и находятся в ожидании результатов.

Мелешко провел 372 матча в КХЛ за минское "Динамо", набрав 105 (52+53) очков. Он также был одним из лидеров сборной Беларуси по хоккею, принимал участие в Олимпийских играх 2010 года, а также девять раз играл на чемпионатах мира.

Карьеру профессионального игрока Мелешко завершил в 2017 году. После он выступал в любительских республиканских соревнованиях, выступал за команду Лукашенко.

Теги: #коронавирус #лукашенко #беларусь #хоккей
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