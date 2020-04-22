События

03:44 22.04.2020

Трамп ограничит выдачу гринкарт и иммиграционных виз в США минимум на 60 дней

1 мин читать
Трамп ограничит выдачу гринкарт и иммиграционных виз в США минимум на 60 дней

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ограничить выдачу гринкарт иностранцам и иммиграционных виз в США минимум на 60 дней, чтобы оставить рабочие места для американцев.

"Чтобы помочь американским работникам, я временно поставлю на паузу иммиграцию в США. Это поможет американцам, являющимся первыми претендентами на рабочие места, в то время как Америка перезапускает (экономику - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Он заявил, что "пауза" будет действовать в течение 60 дней, затем этот срок может быть продлен в случае необходимости после оценки самим Трампом и его командой на основании обстановки в экономике на тот момент.

"Прежде всего, мы должны заботиться об американских работниках", - подчеркнул президент США.

Отвечая на вопрос журналиста, президент США заявил, что указ будет подписан уже в среду.

"Указ готовится прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, а подписан будет завтра. (...) Там будут определенные исключения", - добавил он.

Также Трамп добавил, что в будущем будет оценивать, какие дополнительные меры в области иммиграции необходимо будет предпринять, чтобы защитить рабочие места для американцев.

Теги: #сша #трамп #иммиграция #ограничение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:35 21.04.2020
Губернатор штата Нью-Йорк обещает поэтапное ослабление ограничительных мер по борьбе с коронавирусом

Губернатор штата Нью-Йорк обещает поэтапное ослабление ограничительных мер по борьбе с коронавирусом

19:28 21.04.2020
McDonald's планирует постепенно открывать для посетителей залы своих ресторанов в США

McDonald's планирует постепенно открывать для посетителей залы своих ресторанов в США

18:02 21.04.2020
Количество случаев COVID-19 в США приблизилось к 800 тыс., уже умерли более 42 тыс. человек

Количество случаев COVID-19 в США приблизилось к 800 тыс., уже умерли более 42 тыс. человек

15:07 21.04.2020
Штаты США стремительно расходуют средства на выплату пособий по безработице - WSJ

Штаты США стремительно расходуют средства на выплату пособий по безработице - WSJ

10:00 21.04.2020
Трамп пообещал подписать указ о временной приостановке иммиграции в США

Трамп пообещал подписать указ о временной приостановке иммиграции в США

09:49 21.04.2020
США проводят полномасштабное расследование по лаборатории в Ухане - ТВ

США проводят полномасштабное расследование по лаборатории в Ухане - ТВ

09:43 21.04.2020
Американские компании считают более вероятным разъединение экономик США и КНР - опрос

Американские компании считают более вероятным разъединение экономик США и КНР - опрос

08:18 21.04.2020
Данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына проверяют в США

Данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына проверяют в США

06:43 21.04.2020
Трамп пообещал подписать указ о временной приостановке иммиграции в США

Трамп пообещал подписать указ о временной приостановке иммиграции в США

03:06 21.04.2020
Трамп уверен, что легко победит на ноябрьских президентских выборах

Трамп уверен, что легко победит на ноябрьских президентских выборах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко: Украина может получить от ЕС более 1 млрд евро помощи

Пираты захватили украинца у берегов Бенина – МИД

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

В общежитии в Вишневом зафиксирована массовая вспышка COVID-19: уже 37 человек заболели, двое умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

За вторник в Днепропетровской области новые случаи инфицирования COVID-19 подтвердили у 28 человек

Совет ЕС в среду неформально обсудит дальнейшую работу с Украиной

Пасхальные службы в Почаевской и Святогорской лаврах во время карантина могут привести к вспышке COVID-19 – Немчинов

В мире выздоровело уже более 670 тыс. человек после заражения коронавирусом

В Житомирской области на 17 человек выросло количество инфицированных COVID-19

Порошенко: Украина может получить от ЕС более 1 млрд евро помощи

Британские ученые на этой неделе начнут испытывать вакцину от коронавируса на людях

Британские ученые на этой неделе начнут испытывать вакцину от коронавируса на людях

Кулеба поблагодарил Помпео за предоставление Украине $9,1 млн на борьбу с распространением COVID-19

Во Франции число летальных исходов среди заразившихся COVID-19 приближается к 21 тыс.; темп распространения инфекции - стабильный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА