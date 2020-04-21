Порошенко: Украина может получить от ЕС более 1 млрд евро помощи

Украина может получить более 1 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза для преодоления последствий эпидемии коронавируса, сообщил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе. Совсем скоро Европейская Комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса. При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро", – написал политик на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Порошенко подчеркнул, что такой шаг, это "весомое проявление солидарности и поддержки нашего государства со стороны Евросоюза, признак высокого доверия и уважения, которые перестраивались шаг за шагом в течение предыдущих лет".

Экс-президент выразил надежду, что украинская власть сможет быстро "снять все преграды к восстановлению сотрудничества с МВФ и открыть путь для получения этой необходимой помощи от наших европейских партнеров".

Также Порошенко заявил, что "Европейская Солидарность" требует провести на этой неделе внеочередное заседание Верховной Рады для принятия так называемого банковского закона.