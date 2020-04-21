Почетный консул Украины в Израиле приобрел 6 аппаратов ИВЛ для украинских медучреждений

Почетный консул Украины в Израиле Керцнер Офер приобрел для украинских медучреждений 6 аппаратов искусственной вентиляции легких для спасения пациентов с Covid-19, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"При содействии МИД Украины и посольства Украины в Израиле аппараты ИВЛ уже направляются в больницы", - говорится в сообщении на странице МИД Украины в Facebook во вторник.

Министерство также поблагодарило почетного консула Украины в Израиле за необходимую для Украины гуманитарную помощь.