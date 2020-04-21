События

19:56 21.04.2020

Почетный консул Украины в Израиле приобрел 6 аппаратов ИВЛ для украинских медучреждений

1 мин читать
Почетный консул Украины в Израиле приобрел 6 аппаратов ИВЛ для украинских медучреждений

Почетный консул Украины в Израиле Керцнер Офер приобрел для украинских медучреждений 6 аппаратов искусственной вентиляции легких для спасения пациентов с Covid-19, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"При содействии МИД Украины и посольства Украины в Израиле аппараты ИВЛ уже направляются в больницы", - говорится в сообщении на странице МИД Украины в Facebook во вторник.

Министерство также поблагодарило почетного консула Украины в Израиле за необходимую для Украины гуманитарную помощь.

Теги: #дипломат #покупка #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:30 17.04.2020
Израиль еще в ноябре 2019г узнал от разведки США об угрозе нового коронавируса, но власти мер не приняли - израильское ТВ

Израиль еще в ноябре 2019г узнал от разведки США об угрозе нового коронавируса, но власти мер не приняли - израильское ТВ

09:54 14.04.2020
В Израиле гражданам запретили покидать свои населенные пункты до конца Песаха

В Израиле гражданам запретили покидать свои населенные пункты до конца Песаха

17:56 10.04.2020
Карантин в Израиле смягчают, начнет работать общественный транспорт

Карантин в Израиле смягчают, начнет работать общественный транспорт

20:16 09.04.2020
Советник главы ОП Страхова предлагает НБУ выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по низкой ставке

Советник главы ОП Страхова предлагает НБУ выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по низкой ставке

11:27 06.04.2020
С начала эпидемии COVID-19 воздух в Израиле стал значительно чище

С начала эпидемии COVID-19 воздух в Израиле стал значительно чище

02:43 02.04.2020
Глава Минздрава Израиля заразился COVID-19

Глава Минздрава Израиля заразился COVID-19

15:49 01.04.2020
Украинцы в марте купили примерно на $210 млн больше валюты, чем продали – НБУ

Украинцы в марте купили примерно на $210 млн больше валюты, чем продали – НБУ

10:10 01.04.2020
В Израиле коронавирусом заразились свыше 5,5 тыс. человек

В Израиле коронавирусом заразились свыше 5,5 тыс. человек

23:00 30.03.2020
У Нетаньяху не выявили COVID-19, однако он пока останется на карантине - представитель премьера Израиля

У Нетаньяху не выявили COVID-19, однако он пока останется на карантине - представитель премьера Израиля

10:48 27.03.2020
До десяти возросло число жертв коронавируса в Израиле, 79 человек выздоровели

До десяти возросло число жертв коронавируса в Израиле, 79 человек выздоровели

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пираты захватили украинца у берегов Бенина – МИД

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

В общежитии в Вишневом зафиксирована массовая вспышка COVID-19: уже 37 человек заболели, двое умерли

Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

ПОСЛЕДНЕЕ

В Австрии с 15 мая могут открыть бары и рестораны

В Ровенской области за сутки зафиксировано 12 новых случаев COVID-19

Школы в Нидерландах откроются 11 мая, все остальные ограничения продлены до 20 мая

За Альперина внесли 41,6 млн грн залога - ЦПК

Губернатор штата Нью-Йорк обещает поэтапное ослабление ограничительных мер по борьбе с коронавирусом

В Сумах полиция открыла дело из-за смерти женщины, которую из-за высокой температуры больницы не хотели принимать на лечение

Суд арестовал с альтернативой залога боевика "ДНР", задержанного СБУ в Одессе

Правительство Франции выбрало EY для аудита корпоративной реформы "Укроборонпрома"

В Хмельницкой области в женском монастыре зафиксировано уже пять случаев COVID-19

В Италии за сутки выздоровело рекордное число заболевших коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА