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19:17 21.04.2020

НАТО задействует свою научную сеть для борьбы против пандемии коронавируса

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НАТО задействует свою научную сеть для борьбы против пандемии коронавируса

Североатлантический альянс мобилизует свою сеть ученых-оборонщиков для участия в мерах экстренного реагирования на пандемию COVID-19, сообщила во вторник в Брюсселе пресс-служба штаб-квартиры НАТО.

Бюро главного научного работника альянса под руководством доктора Брайана Уэлса подготовило соответствующий документ с постановкой такой задачи.

"Задача была разослана более 6 тыс. ученых сети НАТО. Предложения от исследовательских статей до прототипов (оборудования - ИФ) ожидаются к концу апреля", - сообщается в коммюнике штаб-квартиры организации.

В НАТО надеются, что, работая вместе с союзниками по альянсу, партнерами и натовским персоналом, бюро главного научного работника "поможет воплотить лучшие предложения в реальность".

Теги: #коронавирус #нато
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