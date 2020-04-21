Депутат Гончаренко: в Подольске Одесской области вспышка коронавируса, введены силы Нацгвардии

Народный депутат Украины фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщает о вспышке коронавируса в Подольске Одесской области и введении сил Нацгвардии в город.

«Сейчас нахожусь в Подольске. Это центр моего округа. Здесь произошла вспышка коронавируса. Около 40 человек заболело. (Чтобы вы понимали цифры, то в миллионной Одессе чуть больше заболевших. А это город на 40 тысяч человек)», - написал депутат в своем Телеграм-канале во вторник.

При этом он добавил: « Уже есть летальные случаи. В город ввели Нацгвардию. Сейчас проводят дезинфекцию самого города».