Всеукраинской переписи населения в 2021г, скорее всего, не будет - Немчинов

Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает, что в 2021 году всеукраинская перепись населения, вероятнее всего, не состоится.

"Перепись нужно обязательно проводить, но это дорогое удовольствие. Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавирус - 65 млрд. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели провести перепись в 2021 году, то в марте 2020 года мы должны были бы начать подготовку", - сказал Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, будет ли перепись населения проведена в 2021 году, министр отметил, что, вероятно, нет. "Я думаю, что нет. Можно попробовать сделать ее в конце года, но тогда уже в этом году нужно начать тратить средства хотя бы с сентября-октября. Как мне объяснял глава Госстата, нужно минимум один год и три месяца, чтобы пройти весь цикл, который необходимо сделать", - добавил он.

По словам Немчинова, у руководства Госстата есть три сценария: вариант классического переписи, опросы и комбинированный.

"Мне больше импонирует комбинированный. Здесь речь идет о том, что с максимальным использованием электронных носителей, с максимальным использованием цифровых технологий, но в то же время с дворовым обходом, с реальными вещами. Но даже чисто цифровая перепись - это очень большие средства", - заявил чиновник.

Как сообщалось, в январе 2020 года бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет озвучил данные электронной переписи, согласно которым численность населения Украины составила 37 млн 289 тыс. чел. (по состоянию на 1 декабря 2019 года). Система подсчета, по которой проводилась пробная перепись, вызвала критические замечания.

Полный текст интервью с Немчиновым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".