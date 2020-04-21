За Пасхальные праздники в Ивано-Франковской области умерли двое заболевших Covid-19, еще троих умерших проверяют – мэр облцентра

У двоих умерших на Пасхальные праздники жителей Ивано-Франковской области была ранее диагностирована коронавирусная болезнь Covid-19, еще у троих ее подозревают, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"В целом в течение Пасхальных праздников умерло 5 человек. Из них - у 2-х подтвержден коронавирус, а еще на 3-х результаты ждем. Статистика печальная. Поэтому еще раз призываю франковцев соблюдать карантин и не пренебрегать мерами безопасности", - написал Марцинкив на своей странице в Facebook во вторник утром.

При этом он отметил, что область вошла в тройку лидеров по количеству заболевших Covid-19 в Украине. "Городские учреждения практически переполнены. 15 пациентов в городских больницах - в тяжелом состоянии", - написал Марцинкив.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 6 125 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 367, а скончавшихся – 161. Из них за минувшие сутки получено 415 сообщений о новых подтвержденных случаях, количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления - на 8.

На Ивано-Франковскую область приходится 556 случаев заболевания (третье место после Черновицкой области и г.Киева), из них 44 – за минувшие сутки. Выздоровели в области 27 ранее заболевших.