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09:49 21.04.2020

США проводят полномасштабное расследование по лаборатории в Ухане - ТВ

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США проводят полномасштабное расследование по лаборатории в Ухане - ТВ

США ведут полномасштабное расследование в отношении того, является ли лаборатория в Ухане вероятным источником распространения коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на неназванные источники.

По данным источников, агенты разведывательных служб собирают информацию о лаборатории и о первоначальной вспышке коронавируса, а аналитики в свою очередь "воссоздают точную картину того, что произошло".

После проведения расследования его результаты будут представлены администрации президента США Дональда Трампа. Белый дом будет использовать полученные в ходе расследования данные для того, чтобы определить способ привлечения Китая к ответственности за пандемию, указывает Fox News.

При расследовании привлекаются данные как из открытых источников, так и из секретных, в поле внимания - деятельность в лаборатории доктора Ши Чжэнли, которая работала над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса. При этом, по данным источников, в работе преимущественно использовались летучие мыши.

Однако, подчеркивает Fox News, на данном этапе администрация и разведка США отвергают возможность того, что коронавирус мог быть искусственно создан в Китае в качестве чего-то вроде биологического оружия.

В пятницу глава Госдепа Майк Помпео заявил в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту, что администрация Трампа пристально следит за Уханьским институтом вирусологии. Он обвинил китайское правительство в создании препятствий исследованиям о природе коронавируса

"Мы знаем, что первые признаки (вируса - ИФ) проявились в радиусе нескольких миль от Уханьского института вирусологии... мы знаем, что Коммунистическая партия Китая... рассматривала вариант, что этот институт был действительно источником (происхождения вируса - ИФ)", - заявил Помпео в интервью журналисту.

"И, что более важно, мы знаем, что они не разрешили иностранным ученым пройти в лабораторию с целью оценить то, что там произошло, что там происходит, пока мы тут разговариваем", - подчеркнул Помпео.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что в Вашингтоне не считают, что вирус связан с какой-либо работой над биологическим оружием, его распространение, видимо, было случайностью. Такую теорию продвигают сторонники президента США Трампа, в том числе некоторые республиканцы в Конгрессе.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники в свою очередь сообщал, что коронавирус COVID-19 хранился в лаборатории в Ухане и что "нулевым пациентом" был ее работник. По данным источников телеканала, на уханьском рынке, который изначально считался местом распространения вируса, никогда не продавали летучих мышей, а при помощи уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.

Fox News отмечал, ссылаясь на источники, что Всемирная организация здравоохранения, по мнению США, также причастна к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19.

В Китае в свою очередь считают бездоказательной версию о том, что COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане.

"Позиция Китая в отношении происхождения и путей передачи нового коронавируса ясна. Мы всегда придерживались мнения, что это научная проблема, которая должна изучаться учеными и медицинскими экспертами", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Теги: #сша #китай #коронавирус
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